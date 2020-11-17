ميركل: أحيانا تسير قرارات مواجهة كورونا بشكل بطيء للغاية بالنسبة لي

أقرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأنها ترى أنه بالنسبة لها، تم اتخاذ القرارات التى تم التوصل إليها مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بشكل بطئ للغاية.

وقالت ميركل، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الشهيرة، إنها تأسف لذلك، لأنه كلف في النهاية مزيدا من الأموال أيضا.

وأضافت: "إذا تصرفنا بشكل مبكر، لخرجنا بشكل أسرع مرة أخرى من التقييدات المفروضة لمواجهة الفيروس".

وأكدت أنه لابد من التصرف بشكل أسرع مستقبلا، بمجرد الإعلان عن تزايد عدد الإصابات- حتى وإن كانت وحدات العناية المركزة غير مثقلة الكاهل بشكل قوي.

وتابعت: "سوف استمر في كوني الجزء غير الصبور في هذا الشأن.. سأسعد بأي مساندة أتلقاها في ذلك".

وأوضحت ميركل أيضا السبب وراء ظهورها غالبا خلال الأسابيع الأخيرة على نحو أكثر عاطفية وتوجهها إلى المواطنين، كما لم يكن معهودا بها من قبل وأفادت بأن وباء كورونا يعد "تحدي القرن بالنسبة للعالم بأسره وبالنسبة لكل شخص على حدة".

وأضافت أن الفيروس يؤدي بالناس إلى شيء غير إنساني، وقالت: "لذا يتعين علينا التحدث بشكل مختلف أيضا مع الناس وإليهم".