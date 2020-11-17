العراق: المالكي والأعرجي يؤكدان توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعراجي، أهمية توحيد الجهود لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق.

وذكر مكتب الأعرجي -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقي اليوم الثلاثاء- أن الأعرجي التقى المالكي واستعرضا الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، والتحديات التي تواجه البلد والسبل الكفيلة بالخروج من الأزمات التي يمر بها العراق.

وقال المالكي: "إن المرحلة الراهنة تحتاج إلى حراك واسع وجهود حثيثة من أجل لملمة الشتات ووضع البلد على الطريق الصحيح".

من جهته، قال الأعرجي: "إن ما يمر به البلد من تحديات يحتاج إلى مزيد من التفاني والتعاون؛ للعبور به والحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار".