 العراق: المالكي والأعرجي يؤكدان توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق: المالكي والأعرجي يؤكدان توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة

نوري المالكي
نوري المالكي
بغداد - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 2:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 2:09 م

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعراجي، أهمية توحيد الجهود لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق.

وذكر مكتب الأعرجي -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقي اليوم الثلاثاء- أن الأعرجي التقى المالكي واستعرضا الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، والتحديات التي تواجه البلد والسبل الكفيلة بالخروج من الأزمات التي يمر بها العراق.

وقال المالكي: "إن المرحلة الراهنة تحتاج إلى حراك واسع وجهود حثيثة من أجل لملمة الشتات ووضع البلد على الطريق الصحيح".

من جهته، قال الأعرجي: "إن ما يمر به البلد من تحديات يحتاج إلى مزيد من التفاني والتعاون؛ للعبور به والحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار".


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