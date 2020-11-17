الداخلية اللبنانية: معطيات سياسية داخلية وخارجية تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة

اعتبر وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي، أن معطيات سياسية داخلية وخارجية كثيرة تعرقل عملية تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا إلى تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في سبيل تأليف الحكومة في ظل الوضع اللبناني الشائك.

وقال وزير الداخلية -عقب لقاء عقده مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي ظهر اليوم- إن الوضع الأمني في لبنان جيد جدا وتحت السيطرة، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود "خلايا نائمة" في البلاد على غرار جميع دول العالم، إلا أن نحو 90% من هذه الخلايا أصبح معروفا بالأعداد ونمط التحركات، وذلك بفضل جهود الأجهزة الأمنية والقوى العسكرية.

وتطرق إلى الوضع الوبائي لفيروس كورونا في لبنان وحالة الإغلاق العام للبلاد التي ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن نسبة التزام المواطنين اللبنانيين بتدابير وأحكام الإغلاق العام تبلغ نحو 85%، مطالبا من جميع اللبنانيين مواصلة هذا الالتزام من أجل مصلحتهم ومصلحة مجتمعهم.

وأشار إلى أنه من الممكن إعادة النظر في بعض تدابير وإجراءات حالة الإغلاق العام يوم الجمعة المقبل في حال تبين أن أعداد الإصابات اليومية بالفيروس في انخفاض، لافتا إلى أن عددا من المصالح والمؤسسات يمكن في هذه الحالة السماح لها بفتح أبوابها ومعاودة مزاولة العمل.