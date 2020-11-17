أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 29 ألفا و163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات بالمرض في الهند بلغ 8 ملايين و874 ألفا و290 حالة.

وأشارت الشبكة إلى أن الهند سجّلت بعد هذه الإحصائية اليومية الأخيرة أدنى مستوى من الإصابات اليومية منذ منتصف يوليو الماضي.

من جانبه، قال راجيش بوشان، سكرتير وزارة الصحة الهندية -في مؤتمر صحفي اليوم- إنه على الرغم من الانخفاض في عدد الحالات على الصعيد الوطني، إلا أن منطقة العاصمة دلهي تشهد موجة ثالثة وتسجل الحالات "ارتفاعاً قياسياً".