إصابة سامباولي وبقية معاونيه في أتلتيكو مينيرو بفيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي لكرة القدم مساء الاثنين أن الفحوص كشفت إصابة مديره الفني خورخي سامباولي، المدرب السابق للمنتخب الأرجنتيني، وباقي أعضاء الجهاز الفني للفريق بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف النادي أن كل الأشخاص الذين تبين إصابتهم بالعدوى إما لا يعانون من أعراض أو ظهرت عليهم أعراض خفيفة، وجرى عزلهم بالشكل الصحيح.

وكشفت الفحوص عن إصابة إجمالي تسعة أشخاص بالنادي، منهم لاعب واحد فقط.

وكان سامباولي، الذي قاد تشيلي للتتويج بلقب كوبا أمريكا 2015، قد تولى تدريب أتلتيكو مينيرو عقب وصول عدوى كورونا إلى البرازيل في نهاية فبراير الماضي.

وتولى سامباولي /59 عاما/ تدريب سانتوس حتى منتصف ديسمبر الماضي ثم تولى تدريب أتلتيكو مينيرو خلفا لرافاييل دوداميل المدرب السابق لمنتخب فنزويلا.