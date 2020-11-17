قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن هناك اهتمامًا بكل المصابين بفيروس كورونا، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعب كرة القدم المحترف محمد صلاح.

وأضاف رحمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الإثنين، أنه تم إرسال فريق من الطب الوقائي إلى قرية نجريج، مسقط رأس محمد صلاح، لحصر الأفراد، الذين حضروا معه حفل الزفاف.

ولفت إلى أن عدد المخالطين بلغ حوالي 58 فردًا؛ تم إجراء الفحص الطبي لهم، مضيفًا أن ستة منهم كان مشتبه بإصابتهم بالفيروس وتم عزلهم ومنحهم الأدوية اللازمة.

وأوضح أنه يتم تطهير قرية نجريج يوميًا، إضافة إلى أنه تم تطهير البلدة المجاورة لها أيضًا، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة القرية والمشتبه بهم أول بأول.

وأكد أن حالة المشتبه بهم مطمئنة حتى الآن، لافتًا إلى أنه سيتم الاستمرار في عزل المصابين حتى يثبت خلوهم من الفيروس والأعراض تمامًا.