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مؤشر السوق السعودي يواصل الصعود ويغلق قرب الـ8600 نقطة

السعودية - ارشيفية
السعودية - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 9:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 9:12 م
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.5% عند 8573 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق منذ شهر، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 14.1 مليار ريال.

وارتفع سهم "مصرف الراجحي" بنسبة 1 % عند 70ر73 ريال.

وأنهت أسهم "الأهلي التجاري" و"جبل عمر" و"مكة للإنشاء" و"معادن" و"كيان" و"البحري" و"المجموعة السعودية" تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وصعدت أسهم "كيمانول" و"نسيج" و"تكوين" و"أميانتيت" و"صدق" و"صناعة الورق" بالنسبة القصوى.

وسجل سهما "إكسترا" و"بحر العرب"، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 20ر82 ريال (+ 1 %) للأول و60ر101 ريال (+ 7 %) للثاني.

وفي المقابل، تراجع سهم "السعودية للكهرباء" بنسبة 4 % عند 30ر20 ريال، وأغلق سهم "أسواق العثيم" عند 80ر126 ريال (- 2 %).

وتصدر سهم "العمران" تراجعات اليوم بأكثر من 5 %.

وشهدت أسهم 89 شركة مدرجة في السوق السعودي تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، وذلك حسب رصد موقع "أرقام" الذي ينشر أخبار سوق الأسهم.

وتصدر سهم "نسيج" القائمة التي شهدت تداولات بأعلى من المتوسط لـ3 أشهر بنسبة 721%، تلاه سهم "صدق" بنسبة 561%.

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