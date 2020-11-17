مؤشر السوق السعودي يواصل الصعود ويغلق قرب الـ8600 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.5% عند 8573 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق منذ شهر، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 14.1 مليار ريال.



وارتفع سهم "مصرف الراجحي" بنسبة 1 % عند 70ر73 ريال.



وأنهت أسهم "الأهلي التجاري" و"جبل عمر" و"مكة للإنشاء" و"معادن" و"كيان" و"البحري" و"المجموعة السعودية" تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.



وصعدت أسهم "كيمانول" و"نسيج" و"تكوين" و"أميانتيت" و"صدق" و"صناعة الورق" بالنسبة القصوى.



وسجل سهما "إكسترا" و"بحر العرب"، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 20ر82 ريال (+ 1 %) للأول و60ر101 ريال (+ 7 %) للثاني.



وفي المقابل، تراجع سهم "السعودية للكهرباء" بنسبة 4 % عند 30ر20 ريال، وأغلق سهم "أسواق العثيم" عند 80ر126 ريال (- 2 %).



وتصدر سهم "العمران" تراجعات اليوم بأكثر من 5 %.



وشهدت أسهم 89 شركة مدرجة في السوق السعودي تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، وذلك حسب رصد موقع "أرقام" الذي ينشر أخبار سوق الأسهم.



وتصدر سهم "نسيج" القائمة التي شهدت تداولات بأعلى من المتوسط لـ3 أشهر بنسبة 721%، تلاه سهم "صدق" بنسبة 561%.