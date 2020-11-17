جامعة مطروح: افتتاح فعاليات دورة الإشراف الداخلي لنظافة وتعقيم الغرف الفندقية

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، إن كلية السياحة والفنادق، افتتحت اليوم الاثنين، فعاليات دورة "الإشراف الداخلي" للعاملين بالفنادق، والتي تستهدف نظافة وتعقيم الغرف الفندقية من فيروس كورونا.

وأوضح رئيس جامعة مطروح أن الدورة شملت الدورة التعريف بقسم الإشراف الداخلي، وأهم المعدات والأجهزة والمواد الكيماوية المستخدمة في نظافة الغرف الفندقية، مهام وواجبات والشروط الواجب توافرها في العاملين بقسم الإشراف الداخلي، الخطوات المهنية لتجهيز غرف النزلاء، ودور مشرفي الأدوار.

كذلك الإجراءات الاحترازية الخاصة بنظافة الغرف وتعقيمها للوقاية من فيروس كورونا، كما تم التدريب العملي على ترتيب وتنظيم أنواع مختلفة من الغرف الفندقية بمقر التدريب تحت إشراف خبراء متخصصين في صناعة الضيافة.

وتأتي الدورة في ختام سلسلة الدورات التدريبية التي نظمتها الكلية، بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وتم تنظمها داخل إحدى الفنادق الكبرى بمدينة مرسى مطروح.