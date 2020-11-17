نائب الحكومة الروسية: سنواصل الالتزام في اتفاق خفض الإنتاج أوبك بلس

أكد نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك، أن موسكو ستواصل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج "أوبك+"، الذي يهدف لدعم أسواق النفط في ظل تراجع الطلب على الخام بسبب أزمة كورونا.

وأشار نوفاك - خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة "أوبك+"، التي عقدت اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أهمية التزام جميع المشاركين بالاتفاق، خاصة في مواجهة حالة عدم اليقين وانخفاض الطلب في الشتاء، منوها بأن سوق النفط حقق الاستقرار بفضل الجهود العالمية المشتركة.

من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه "يجب على منتجي أوبك+ الاستعداد للتحرك وفقا لمتطلبات السوق".

جدير بالذكر أن الاتفاق المبرم بين دول مجموعة "أوبك+" يتضمن تقليص تخفيضات الإنتاج من 7.7 مليون برميل يوميا ابتداء من مطلع 2021 إلى 5.8 مليون برميل يوميا، علما بأن الاتفاق سيستمر حتى أبريل 2022.