بوتين: الوضع النهائي لمنطقة قره باغ لم يحدد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الوضع النهائي لمنطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان لم يحدد بعد، مشيرًا إلى أن هذه القضية لا تزال قائمة، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وقال بوتين في حديث لقناة «روسيا 24»، ردا على سؤال بهذا الصدد: «نعم، هذه القضية لا تزال قائمة، والوضع النهائي لقره باغ لم يحدد، واتفقنا على الحفاظ على الوضع الراهن حتى الآن».

وأضاف بوتين: «ما سيكون لاحقا، فهذا سيتم تحديده في المستقبل من قبل القادة أو المشاركين في هذه العملية مستقبلا. ولكن برأيي إذا تمت تهيئة الظروف الملائمة لعودة الحياة الطبيعية واستعادة العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان وبين الناس في منطقة النزاع، فإن ذلك سيوفر الظروف لتحديد وضع قره باغ أيضا».

وأشار بوتين إلى أن التصعيد الأخير للنزاع أسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة عشرات الآلاف بجروح، مضيفا أن «وقف إراقة الدماء هو النتيجة الرئيسية التي تم تحقيقها حتى الآن».

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر، بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارا من 10 نوفمبر، مع احتفاظ قواتهما بالمواقع التي كانت عليها قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.

ويقضي البيان بنشر مهمة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1960 عسكريا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة.

ووصف علييف هذا البيان بالانتصار لأذربيجان والاستسلام من قبل أرمينيا، بينما قال باشينيان إن هذا القرار صعب وموجع لكنه ضروري لأنه منع خسارة ستيباناكيرت (خانكيندي) ومدن أخرى، مع محاصرة جيش جمهورية قره باغ غير المعترف بها والذي يضم 20 ألف عسكري.