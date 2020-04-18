دايملر وجيلي تتعاونان في تطوير محرك بنزين جديد

تعتزم شركة دايملر الألمانية التعاون مع أكبر مساهميها جيلي الصينية في تطوير محرك بنزين جديد.



وحسب ما أعلنته دايملر في شتوتجارت اليوم الثلاثاء فإن من المنتظر أن يتم إنتاج المحرك الجديد في أوروبا ومن الممكن استخدامه أيضا في سيارات تعمل بمحرك هجين.



وهذا هو أول تعاون بين دايملر وجيلي في تطوير محركات حيث إن الشركتين تتعاونان منذ مدة طويلة في العديد من المجالات، وذكرت دايملر أن المحرك الجديد الذي ستنتجه بشكل مشترك مع جيلي لن يتم استخدامه في سيارات دايملر وحسب بل أيضا في سيارات شركة فولفو المتشابكة بشكل وثيق مع جيلي.



وكتبت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية أن من المنتظر، وفقا لخطط الشركتين، إنتاج أول نسخ من هذا المحرك الجديد في عام 2024، وفي وقت لاحق سيتم إنتاج مئات الآلاف منه كل عام.



ولم تذكر دايملر تفاصيل، لكنها اكتفت بالقول إن التعاون يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية.



من جانبها، رفضت جيلي تماما الحديث عن هذا الموضوع.



وتملك الشركة الصينية حصة بنسبة 7ر9% من أسهم دايملر.



كانت دايملر أعلنت مطلع الشهر الماضي اعتزامها التركيز مستقبلا على وسائل التنقل الكهربائية بشكل أقوى مما كان معلنا من قبل.