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حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الاتصال هاتفيا ببعثة ولاعبين المنتخب الوطني بعد فوزهم على منتخب توجو بنتيجة 3 اهداف لهدف، وحصولهم علي صدارة المجموعة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

أثنى صبحي على الأداء الرجولي للاعبين في ظل غياب العديد من النجوم أبرزهم صلاح والنني، ولكنهم اظهروا انهم علي قدر المسؤولية واستطاعوا الفوز وتحقيق المركز الاول.

كما اطمئن وزير الرياضة خلال الاتصال على استقرار حالة اللاعب محمد النني والإجراءات الطبية المتخذة تجاه اللاعب وكذلك كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة باللاعبين والجهاز الفني والادارى للمنتخب.

ونوه صبحي إلى الاستقبال الرسمي لبعثة المنتخب المصري نظرا لما حققوه من إنجاز كبير بتحقيق الفوز وتصدر المجموعة.

أصبح منتخب مصر في المركز الأول في المجموعة علي فرق توجو وجزر القمر وكينيا.