رئيس مجلس العموم البريطاني: على جميع أعضاء البرلمان الحضور شخصيا

قال وزير بارز في الحكومة البريطانية، إنه يتوجب على أعضاء البرلمان المتواجدين مع أفراد أسرهم المقربين المعرضين لخطر حقيقي للإصابة بفيروس كورونا، السفر إلى وستمنستر لأداء "واجبهم" بدلاً من البقاء في المنزل.

وقد وضع رئيس مجلس العموم البريطاني جاكوب ريس موج اليوم الاثنين خططا تسمح لأعضاء البرلمان "المعرضين لخطر الإصابة سريريا" بالمشاركة الافتراضية في المناقشات الرئيسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الخطط تأتي بعد انتقاد تعرض له جاكوب لاستبعاده نائبة مصابة بسرطان الثدي من المجلس الأسبوع الماضي.

لكن زعيم مجلس العموم قال لأعضاء البرلمان إن أولئك الذين بقوا بعيدًا لحماية أحبائهم لن يتم تضمينهم.

وأضاف جاكوب قائلا: "نواب البرلمان هم "عمال رئيسيون" ويجب أن يذهبوا إلى البرلمان إذا كانوا يريدون التحدث في المناظرات لأن "هذه الغرفة لا تعمل بشكل فعال عندما لا يكون الناس حاضرين جسديا".

ومن المتوقع أن يشارك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأربعاء المقبل في الجلسة التي تعقد بشكل أسبوعي تقريبا لطرح أسئلة على رئيس الوزراء.

ويخضع رئيس الوزراء البريطاني للعزل المنزلي في داونينج ستريت بعد اجتماعه مع نائب في البرلمان أثبتت الاختبارات إصابته بالفيروس.

وتتعرض الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة للسماح بعقد جلسات افتراضية بالكامل لأنه بموجب القواعد الحالية، لا يُسمح للنواب في المنزل بالمشاركة في أي مناقشات جوهرية حول التشريعات أو في أي مناقشات عامة. ويمكن للنواب الظهور فقط عبر رابط الفيديو خلال أوقات الأسئلة الوزارية والبيانات.

وسجل أكثر من 150 من إجمالي أعضاء مجلس العموم للتصويت بالوكالة اعتبارًا من أكتوبر لأنهم لا يستطيعون حضور الجلسات في وستمنستر لأسباب طبية أو صحية عامة.