إصابة أحد موظفي مصر للطيران المرافقين لبعثة فريق مصر في توجو بكورونا

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صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، أن أحد موظفي إدارة الرحلات الخاصة بمصر للطيران، والذي كان يرافق رحلة مصر للطيران رقم MS3030 لنقل بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى توجو قد أظهرت المسحة التي أجريت له ضمن أفراد البعثة نتيجة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا.

تم اتخاذ الإجراءات الإحترازية لعزله، وتلقيه البروتوكول العلاجي ولا توجد إصابات أخري ضمن أفراد الركب الطائر للرحلة.

واكد الطيار عمرو أبوالعينين أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية قبل إقلاع الرحلة بما يضمن سلامة جميع الركاب والعاملين أسوة بما هو متبع في جميع رحلات مصر للطيران.

وتمني أبوالعينين الشفاء العاجل لموظف مصر للطيران واللاعبين المصابين.