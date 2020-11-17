انطلاق المناورات العسكرية المشتركة بين الهند والولايات المتحدة وأستراليا واليابان

أجرت القوات البحرية التابعة لكلٍ من الولايات المتحدة، والهند، وأستراليا، واليابان اليوم الثلاثاء، مناورات عسكرية في شمال بحرب العرب وذلك في إطار المرحلة الثانية من التدريبات المشتركة.



وقالت وزارة الدفاع الهندية من جانبها، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن مناورة "مالابار" البحرية تسلط الضوء على التقارب الوثيق لوجهات النظر بين الدول الأربع بشأن القضايا البحرية.



وأوضحت "إيه بي سي نيوز" أن هذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها هذه الدول الأربعة في مناورة عسكرية مشتركة بهذا الحجم.



وأشارت الدفاع الهندية إلى أن هذه المرحلة تتكون من عمليات تركزت على مجموعة حاملة الطائرات القتالية التابعة للبحرية الهندية "فيكراماديتيا" ومجموعة "نيميتز" الهجومية التابعة للبحرية الأمريكية.