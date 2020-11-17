ميركل: لا يزال من الممكن إبرام اتفاقية تجارة مع بريطانيا بعد خروجها

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها لا تزال تعول على النجاح في إبرام اتفاقية تجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد خروجها من التكتل.



ونقل مشاركون في جلسة افتراضية عقدتها الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في البرلمان اليوم الثلاثاء، عن ميركل قولها إنها لا تزال تعتبر هذه الاتفاقية ممكنة.



وتابعت ميركل أن المفاوضات لم تمض قدما بسرعة مفرطة مشيرة إلى أنه لا تزال هناك بعض المشاكل التي يتعين حلها.



ويتفاوض في بروكسل في الوقت الراهن ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا ونظيره البريطاني ديفيد فروست، وكشفت تقارير إعلامية أن المشاركين في المفاوضات يعتبرون أن من الممكن حدوث انفراجة بحلول منتصف الأسبوع المقبل.



كانت بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي في آخر يناير الماضي وتمر حاليا بفترة انتقالية تنتهي بنهاية العام الحالي وتسري فيها نفس القواعد التي كانت سارية من قبل، وبدون التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام يواجه الجانبان خطر فرض رسوم جمركية على بضائع كل جانب وتكدس طوابير القادمين عند حدود كل جانب فضلا عن عراقيل تجارية أخرى.