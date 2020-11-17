مستشفى الرمد بدمنهور يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا بين الطاقم الطبي

شهد مستشفى الرمد بدمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، أول حالة وفاة بين الطاقم الطبي بفيروس كورونا المستجد، منذ ظهور الجائحة لأحد أبطال الجيش الأبيض بالقطاع الصحي بالمحافظة، وهي الممرضة عبير أحمد الخماري، التي توفيت متأثرة بالفيروس عن عمر ناهز 46 عاما، وذلك داخل العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور.



ومن جانبها نعت النقابة الفرعية للتمريض بالبحيرة مجلسا ونقيبا، عبر حسابها على فيسبوك، قبل قليل، عبير أحمد الخماري، الممرضة بمستشفى الرمد بدمنهور والتي وافتها المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها في واسع رحمته وفسيح جناته وأن يلهم أهلها وزملائها الصبر والسلوان.



يشار إلى أن مديرية الصحة بالبحيرة، أعلنت أواخر شهر أكتوبر الماضي، عودة عمليات زراعة القرنية بمستشفى الرمد بدمنهور بعد انقطاع استمر 6 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.