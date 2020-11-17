مندوب مصر بالأمم المتحدة: الإرهاب تهديد عالمي يستلزم تكاتف جهود المجتمع الدولي

قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن مكافحة الإرهاب قضية دولية يعاني منها العالم، مشيرًا إلى أن تهديد الإرهاب عالمي يستلزم تكاتف جهود المجتمع الدولي.

وأضاف إدريس، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن هناك اتفاقًا على الإرهاب ولكن هناك اختلافًا في المفاهيم، قائلًا إن اختلاف المفاهيم يؤدي إلى اختلاف المواجهة.

وأوضح أن ما يحدث في مكان ما بالعالم يؤثر في الأماكن الأخرى، وخاصة مع العصر الذي أصبح فيه العالم على تواصل مستمر والحدود متلاشية، مؤكدًا أن هناك مصلحة في مواجهة الإرهاب على المستوى الدولي.

وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن هناك جوانب مختلفة متعددة بالنسبة للعوامل المؤدية للإرهاب ودور الأمم المتحدة وأجهزتها، مضيفًا أن هناك خلافات في المفاهيم والتعريف.