«زد» يتراجع عن صفقة عصام الحضري

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تراجع مسؤولو نادي "زد" عن فكرة التعاقد مع حارس المرمى المخضرم، عصام الحضري.

قال أحمد دياب العضو المنتدب لنادي زد الرياضي "عقدنا جلسة مع الحضري لمناقشة فكرة التوقيع معه في الموسم المقبل والعودة مرة أخرى للملاعب".

وأضاف عبر قناة النهار "الجلسة بين عصام الحضري ومسؤولي النادي انتهت بالاتفاق على عدم إتمام التعاقد بيننا"

وبرر مسؤول نادي زد التراجع عن هذه الصفقة بقوله "الحضري أخبرنا أنه لا يزال يحتاج لوقت أطول من أجل الاستعداد جيدا والعودة للملاعب".

وأعلن عصام الحضري (37 عاما) اعتزاله كرة القدم، علما بأنه آخر مسيرة له مع الأندية كانت بقميص فريق النجوم الموسم قبل الماضي.