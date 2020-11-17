غضب في الأهلي من البدري بسبب إصابة أيمن أشرف

سيطرت حالة من الغضب على المسئولين داخل الأهلي بعد إصابة ايمن أشرف مدافع الفريق خلال مشاركته مع منتخبنا الوطني أمام توجو اليوم وذلك في اصرار الجهاز الفني بقيادة حسام البدري على استمرار مشاركة اللاعب في المباراة رغم شكواه من الإصابة بكدمة قوية جدا في الركبة.
وقالت مصادر إنه تم التواصل مع ايمن أشرف مدافع الفريق عقب انتهاء المباراة واشتكي اللاعب من آلام الركبة التي تهدد بقوة مشاركته أمام الزمالك في نهائي دوري ابطال إفريقيا المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
وأوضحت إن اصرار حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني علي استمرار مشاركة ايمن أشرف رغم تلقيه العلاج أكثر من مرة ومع تقدم منتخبنا الوطني بثلاثية نظيفة وحسم المباراة أمر يدعو للدهشة خاصة وأن اللاعب يعد عنصر أساسي من عناصر الأهلي وكان يجب علي الجهاز الفني الحفاظ علي سلامته خاصة بعد سقوطه للإصابة وتلقيه العلاج أكثر من مرة مؤكدة إن تصرف البدري غريب للغاية وعليه العديد من علامات الاستفهام.
ويخضع ايمن أشرف لاعب الأهلي لاشعة فور عودته إلي القاهرة صباح غد من أجل الاطمئنان علي حالته في ظل قوة إصابته في الركبة والتي باتت تهدد مشاركته في مباراة نهائي دوري ابطال إفريقيا.