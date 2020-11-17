 الكويت: شفاء 627 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 129 ألفا و41 شخصا - بوابة الشروق
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الكويت: شفاء 627 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 129 ألفا و41 شخصا

الكويت - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 3:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 3:02 م
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، شفاء 627 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 129 ألفا و41 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ627 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الاثنين، شفاء 829 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 128 ألفا و414 حالة.

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