 موسكو: عودة 139 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم في يوم واحد - بوابة الشروق
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موسكو: عودة 139 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم في يوم واحد

عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم
عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم
موسكو - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 12:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 12:40 م
أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 139 لاجئا (بينهم 42 امرأة و71 طفلا) عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري جديدة "يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الثلاثاء، بأنه لم يتم تسجل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتطهير 1.9 هكتار، حيث جرى اكتشاف وتدمير 15 عبوة ناسف قابلة للانفجار.

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