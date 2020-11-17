صلاح يطمئن الجماهير بعد إصابته بكورونا: واثق من أنني سأعود قريبا

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وجه محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، الشكر للجماهير على رسائل الدعم له بعد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأظهرت نتيجة المسحة الطبية يوم الجمعة الماضي، إصابة صلاح بفيروس كورونا ليغيب عن مواجهتي توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "نويتر":«أود أن أشكر الجميع على الرسائل الداعمة والتمنيات الطيبة».

وأضاف هداف الدوري الإنجليزي في مناسبتين خلال تغريدته:«أنا واثق من أنني سأعود للملعب قريبا».

جدير بالذكر أن صلاح كان قد وصل مصر قبل أسبوع للمشاركة مع الفراعنة في تصفيات كأس الأمم، وحضر فرح أخيه يوم وصوله ثم كرمه اتحاد الكرة يوم الأربعاء، وخضع لمسحة كورونا يوم الخميس وظهرت نتيجتها إيجابية يوم الجمعة.