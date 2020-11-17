حزب أرميني يدعو لإقالة رئيس الوزراء

دعا حزب "أرمينيا المزدهرة" المعارض، نواب الجمعية الوطنية إلى إقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وقال أعضاء الحزب المعارض -في جلسة برلمانية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إنه "يجب مناقشة قضية واحدة فقط، إلغاء حالة الحرب واستقالة نيكول باشينيان، وليس لدينا أي حق أخلاقي في مناقشة قضية أخرى".

يذكر أن أرمينيا تشهد احتجاجات واسعة تطالب باستقالة حكومة نيكول باشينيان في أعقاب توقيعه اتفاقا حول وقف العمليات القتالية في منطقة قره باغ، والذي اعتبرته قوى المعارضة "خيانة" لمصالح البلاد.

وينص الاتفاق -الذي وقعت عليه روسيا وأرمينيا وأذربيجان- على وقف إطلاق النار اعتبارا من 10 نوفمبر الجاري، ونشر قوات حفظ سلام روسية عند خط التماس.

كما يقضي الاتفاق باحتفاظ قوات الطرفين المتنازعين على المواقع التي كانت فيها في 10 نوفمبر، وتسليم أرمينيا بعض المناطق المتاخمة لقره باغ إلى أذربيجان.

ووافقت أرمينيا على التنازل عن أجزاء من المنطقة لأذربيجان، بالإضافة إلى أراض أخرى يسيطر عليها انفصاليون أرمن منذ حرب التسعينات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي.