 الولايات المتحدة تسجل 166 ألفا و45 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تسجل 166 ألفا و45 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

واشنطن - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 9:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 9:53 ص

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 11 مليونا و202 ألف و980 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 166 ألفا و45 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الجامعة -حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 247 ألفا و202 حالة، وذلك عقب تسجيل 995 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين؛ لقضاء عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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