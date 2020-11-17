تعرف على أنواع الشيشة الخشبية «النرجيلة الكربلائية» في العراق

يشهد المقهى الخاص بحسن علي على مرمى حجر من الأضرحة التي تشتهر بها كربلاء العراق، إزدحامًا كبيرًا رغم جائحة كورونا التي تصيب آلاف العراقيين يوميًا، وذلك لكون ما يقدمه حسن مميز للغاية لأن النرجيلات الخشبية التي تشتهر بها المنطقة تحديدًا تعطي شعورًا بالنكهة المثلجة وسط حر الجنوب العراقي.

ويقول حسن لفرانس برس، إن البرودة التي يمنحها السم الخشبي المنحوت للشيشة والمعروف بالبكار تعطى المعسل المستخدم نكهة أقوي من تلك التي تخرج مع دخان الشيشة العادية المصنوعة من النحاس.

ويقول محمد جاسم، الذي يورد جميع الشيش لمقهى حسن، والذي تصل أعماله الفنية من شيش لمدن ودول العالم والتي من بينها "لبنان وألمانيا": "أيضًا إن أهل الجنوب تحديدًا هم من يحبون استخدام خشب الصفصاف في صناعة الشيشة لحاجتهم للشعور بالبرودة بينما في المناطق الأبرد كشمال العراق لايحتاج المدخنون لمثل ذلك الشعور.

ويضيف جاسم، المعروف بالشيشة الإسلامي نظرًا للرسوم الإسلامية التي يزين بها منتجاته اليدوية: "إن حب كل حرفى لحرفته هو ما يجعل منهفنانًا حقيقيًا".

ويولى جاسم، اهتمامًا كبيرًا بحرفته إذ يحتفظ بشيشة قديمة لجده من الخمسينيات بينما يحرص علي تعليم ابنه الصغير فن عمل النرجيلة الخشبية.

وأما محمد بكر الذي يحترف أيضًا صناعة الشيش الخشبية، والذى ينتج يوميًا 20 شيشة فيقول، إن جميع التصميمات التي ينتجها من ابتكاره، مضيفًا أنه لا يأتيه الإلهام إلا حين يدير الماكينة علي الخشب الخام فيحضر بذهنه كيف ينبغي أن يتم نحتها.

وأما عن الـ3 أشهر التي تم خلالها منع جلسات الشيشة فيقول جاسم، إنه لم يخف منها ولا يخاف علي الحرفة الاندثار لأنه طالما هنا مدخنون ستبقى هناك الشيشة والشيشة الخشبية.