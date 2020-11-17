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ميركل: الولايات منعت تطبيق قيود جديدة ملزمة لمكافحة كورونا

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 2:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 2:50 ص

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الاثنين، أن رؤساء حكومات الولايات منعوا فرض قيود ملزمة جديدة لمكافحة أزمة كورونا.

وفي أعقاب الاجتماع الذي عقدته مع رؤساء حكومات الولايات عبر الفيديو للتشاور حول النتائج الأولية للإغلاق الجزئي الساري في البلاد خلال الشهر الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا، قالت ميركل إن غالبية الولايات رأت عدم إجراء "تعديلات قانونية مؤقتة" قبل انتهاء التعليمات الراهنة في نهاية نوفمبر الجاري.

وذكرت ميركل أنها كان لديها رأي آخر في هذا الموضوع.

وأكدت ميركل أن وضع العدوى قد تحسن مع القرارات التي اتم اتخاذها في أكتوبر الماضي، لكنها لم تؤد إلى حدوث تغير في الاتجاه، مشيرة إلى أن معدل الإصابات الجديدة لا يزال بعيدا عن الحد التحذيري المحدد بـ 50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام.

ورأت ميركل أنه يجب على الناس لهذا السبب زيادة تقيدهم وتجنب المخالطات بأكبر قدر ممكن.

ومن المنتظر أن تجري ميركل ورؤساء حكومات مشاورات مجددا حول الوضع في الأسبوع المقبل وسيتم تشديد التعليمات إذا لزم الأمر.

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