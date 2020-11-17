وزير الدفاع الأمريكي: سحب جزء من قواتنا من أفغانستان والعراق خلال الساعات المقبلة

قال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر، إن أكثر من ستة آلاف جندي أمريكي قدموا حياتهم في أفغانستان والعراق، معلنًا تنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب بإعادة الانتشار في البلدين في 15 يناير لعام 2021.



وأضاف ميلر، خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن الوزارة بصدد تقليص عدد الجنود في العراق إلى 2500 جندي، وتقليل عدد الجنود في أفغانستان إلى 2500 أيضًا، لافتًا إلى بدء سحب جزء من القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق خلال الساعات المقبلة.



ولفت إلى أن الولايات المتحدة أجرت مفاوضات لتحقيق السلام في أفغانستان، مؤكدًا أن قوات أمريكا ملتزمة بحماية أمن وسلامة الشعب الأمريكي ودعم الحلفاء على مستوى العالم.