تحذيرات من تفشي خطير لكورونا بين الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل

حذرت مصادر حقوقية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، من تفش خطير لفيروس كورونا المستجد بين الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.



وذكر نادي الأسير الفلسطيني، وهو منظمة غير حكومية، في بيان صحفي، أن إدارة السجون الإسرائيلية أبلغت الأسرى في سجن "جلبوع"، بإصابة أسير جديد بكورونا.



وجاء في البيان أن "حالة القلق تتصاعد لدى الأسرى مع استمرار تسجيل إصابات جديدة، وذلك بعد مرور 15 يوما من الكشف عن انتشار عدوى الفيروس في السجن".



وأضاف أن الأسرى في سجن "جلبوع" وعددهم قرابة 360 أسيراً، يواجهون أوضاعاً صعبة وخطيرة، وقلق على مصيرهم وحياتهم، لاسيما المرضى منهم.



ووجه البيان نداءً لكافة جهات الاختصاص بالتحرك والضغط الجاد على إسرائيل من أجل ضمان توفير الإجراءات الوقائية اللازمة لهم، حيث يضطر الأسرى إلى شراء غالبية احتياجاتهم على حسابهم الخاص، بما فيها الكمامات، ومواد التنظيف.



وبحسب البيان، فإن عدد الأسرى الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا منذ الثاني من نوفمبر الجاري، تجاوز الـ100، بعد أن تم أمس تسجيل إصابة أخرى في سجن "عوفر"، إضافة إلى إصابة اليوم في سجن "جلبوع".



وحمّل نادي الأسير الفلسطيني إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، معتبراً أن "استمرار انتشار الوباء داخل السجون بما تُشكله من بيئة خصبة لانتشار المرض ينذر بكارثة، خاصة مع انعدام الإجراءات الوقائية اللازمة".



وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى المرضى، وكبار السن منهم، والسماح بوجود لجنة طبية محايدة للإشراف على الأسرى صحياً، وضمان توفير الإجراءات الوقائية اللازمة داخل أقسام الأسرى.