استشهاد وكيل شرطة النقل والمواصلات أثناء إخماد حريق بمحطة مترو مسرة

الأكثر قراءة
زوجة سفاح الجيزة: ممثل بارع.. أي صلاة كان يسيب اللي في إيده ويجري على الجامع
سفاح الجيزة.. مفاجآت جديدة في قضية قذافي
حكاية «الواعظ المليونير» الذي هرب قبل محاكمته في قضايا فساد
وزارة الشباب والرياضة تُعلن نتيجة التحقيق في وفاة طفل أثناء السباحة بنادي الرواد بالشرقية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
استشهد منذ قليل اللواء جاسر عسر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في أثناء قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة ، إلا أنه سقط داخل هواية محطة المترو خلال التعامل مع الحريق بداخل الهواية.