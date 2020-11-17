استشهاد وكيل شرطة النقل والمواصلات أثناء إخماد حريق بمحطة مترو مسرة

استشهد منذ قليل اللواء جاسر عسر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في أثناء قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة ، إلا أنه سقط داخل هواية محطة المترو خلال التعامل مع الحريق بداخل الهواية.