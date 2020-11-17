 استشهاد وكيل شرطة النقل والمواصلات أثناء إخماد حريق بمحطة مترو مسرة - بوابة الشروق
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استشهاد وكيل شرطة النقل والمواصلات أثناء إخماد حريق بمحطة مترو مسرة


نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 3:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 3:35 ص

استشهد منذ قليل اللواء جاسر عسر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في أثناء قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة ، إلا أنه سقط داخل هواية محطة المترو خلال التعامل مع الحريق بداخل الهواية.

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