 محكمة جزائرية تقضي بسجن 3 أشخاص عرقلوا الاستفتاء على الدستور - بوابة الشروق
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محكمة جزائرية تقضي بسجن 3 أشخاص عرقلوا الاستفتاء على الدستور

الجزائر - ارشيفية
الجزائر - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 5:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 5:18 م
قضت محكمة جزائرية اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة شهرين نافذين بحق 3 أشخاص جرى اعتقالهم عشية الاستفتاء الشعبي على الدستور الذي نظم في أول نوفمبر الجاري.

وذكرت صحيفة " الخبر" في موقعها الإلكتروني، أن محكمة الجنح بولاية (محافظة) تيزي وزو أصدرت حكماً بالبراءة في حق 10 آخرين، مشيرة إلى أن ممثل النيابة العامة التمس السجن لمدة خمس سنوات سجنا نافذا في حق الموقوفين الـ 13 الذين اتهموا بـ"عرقلة الاستفتاء الدستوري".

وأعلن المجلس الدستوري الخميس الماضي، عن النتائج النهائية للاقتراع الخاص بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة بلغت 23.83 بالمائة.

ووافق 66.80% من الناخبين على تعديل الدستور، فيما رفضه 33.20%.

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