 دينية النواب تستنكر طرح إسرائيل عطاءات لإنشاء وحدات استيطانية قرب القدس المحتلة - بوابة الشروق
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دينية النواب تستنكر طرح إسرائيل عطاءات لإنشاء وحدات استيطانية قرب القدس المحتلة

الأمانة العامة لمجلس النواب
الأمانة العامة لمجلس النواب
القاهرة - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 2:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 2:35 م

أعربت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، عن استنكارها للقرار الذى اتخذته إسرائيل بطرح عطاءات لإنشاء وحدات استيطانية جديدة قرب مدينة القدس المحتلة بهدف تغيير الواقع السكانى والعبث بالهوية الفلسطينية الأصلية.

وقالت اللجنة -في بيان صحفى اليوم الثلاثاء- "ندين هذه القرارات الباطلة التي تشكل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية".

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي وهيئاته ذات الصلة باتخاذ موقف حاسم لوقف الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين، والقيام بواجباتهم ومسئولياتهم الدولية والقانونية والأخلاقية في وقف هذه القرارات التي تسعى لتغيير الهوية الديموجرافية على الأراضي الفلسطينية العربية.


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