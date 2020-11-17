 الإمارات وكوستاريكا تبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

الإمارات وكوستاريكا تبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 9:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 9:27 م
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو كيسادا، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت مباحثات الجانبين - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - مختلف جوانب وفرص التعاون، إضافة إلى جهود البلدين في مواجهة جائحة "كورونا" وتداعياتها وتعزيز قدرات القطاعات ومؤسساتهما الحكومية لمرحلة ما بعد كورونا.

واطمأن الشيخ محمد بن زايد من الرئيس كارلوس على الأوضاع في بلاده إثر "إعصار إيتا" الذي اجتاح عددًا من دول أمريكا الوسطى وتسبب في فيضانات وأمطار أسفرت عن أضرار وخسائر في الأرواح.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك