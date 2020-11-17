شركة توريد لمجموعة ايرباص تعتزم شطب 1400 وظيفة في ألمانيا

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تعتزم شركة ديل افييشن، مورد مجموعة ايرباص الأوروبية للصناعات الجوية والدفاعية، شطب 1400 وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2022.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته الشركة في مقرها في مدينة لاوبهايم الواقعة جنوب ألمانيا اليوم الاثنين.

وذكرت الشركة أنها ستعمل على تجنب شطب الوظائف لأسباب تتعلق بظروف التشغيل بقدر المستطاع، وذلك من خلال التقاعد المبكر وبرنامج تطوعي.

وأوضحت الشركة أن هذه التدابير ستسري على كل القطاعات والمقرات والشركات.

وتسعى الشركة من خلال شطب الوظائف إلى العودة إلى تحقيق أرباح اعتبارا من عام 2023، ومن المنتظر أن تبدأ إجراءات إعادة الهيكلة في 2021.

ويعمل لدى الشركة في الوقت الراهن نحو 5500 عامل.

كانت أزمة كورونا أدت إلى تراجع الطلب في قطاع النقل الجوي منذ ربيع العام الحالي الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد في عائدات شركات صناعة الطائرات والشركات المغذية لها بالإضافة إلى شركات الطيران والمطارات وقطاع السياحة.

وتتوقع الكثير من هذه الشركات أن استعادة مستوى ما قبل الأزمة سيستغرق سنوات.

من جانبها، انتقدت نقابة عمال المعادن في ألمانيا (آي جي ميتال) خطط ديل افييشن وقالت إن هذا " شطب زائد عن الحد للوظائف"، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك تنسيق مع مجلس العاملين في الشركة.