 الكاظمي: الحكومة العراقية لا تتأثر بمن يحكم الولايات المتحدة - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

الكاظمي: الحكومة العراقية لا تتأثر بمن يحكم الولايات المتحدة

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 9:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 9:40 م

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لاتتأثر بمن يحكم الولايات المتحدة الأمريكية من الجمهوريين أو الديمقراطيين.

وأضاف للصحفيين في مقر الحكومة اليوم، "نحن ملتزمون بإعادة جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق ولسنا بحاجة إلى القوات الأمريكية على الأراضي العراقية".

وقال: "لدينا اجتماعات في إطار لجنة الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة بشكل يومي لتنفيذ جدولة الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق، وإن انسحاب القوات الأمريكية من العراق مطلب الجميع وسيتحقق قريبا".

وأضاف الكاظمي: "هناك اتفاق عراقي أمريكي على إعادة انتشار القوات الأمريكية خارج العراق وسوف تنسحب القوات الأمريكية من العراق ولجان الحوار الإستراتيجي بين البلدين تواصل اجتماعاتها للوصول إلى صيغة نهائية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك