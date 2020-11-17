الكاظمي: الحكومة العراقية لا تتأثر بمن يحكم الولايات المتحدة

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لاتتأثر بمن يحكم الولايات المتحدة الأمريكية من الجمهوريين أو الديمقراطيين.

وأضاف للصحفيين في مقر الحكومة اليوم، "نحن ملتزمون بإعادة جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق ولسنا بحاجة إلى القوات الأمريكية على الأراضي العراقية".

وقال: "لدينا اجتماعات في إطار لجنة الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة بشكل يومي لتنفيذ جدولة الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق، وإن انسحاب القوات الأمريكية من العراق مطلب الجميع وسيتحقق قريبا".

وأضاف الكاظمي: "هناك اتفاق عراقي أمريكي على إعادة انتشار القوات الأمريكية خارج العراق وسوف تنسحب القوات الأمريكية من العراق ولجان الحوار الإستراتيجي بين البلدين تواصل اجتماعاتها للوصول إلى صيغة نهائية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق".