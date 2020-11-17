وزير خارجية لوكسمبورج يحذر الاتحاد الأوروبي من أية تنازلات للمجر وبولندا

حذر جان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج من أية تنازلات للمجر وبولندا بعد عرقلتهما لحزمة الموازنة الأوروبية.



وقال أسلبورن لصحيفة "تاجس شبيجل" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "إذا انحنى الاتحاد الأوروبي حاليا، فإنه سيبيع قيمه"، وأكد على ضرورة أن يظل الاتحاد الأوروبي صامدا وألا يخاطر بآلية سيادة القانون.



كانت بولندا والمجر قد استخدمتا حق النقض أمس الإثنين، لمنع إمكانية مواصلة عملية القرار السياسي بشأن الحزمة المالية للتكتل، وأعلنت الدولتان أن اتخاذ هذه الخطوة يأتي احتجاجًا على إجراء جديد للاتحاد الأوروبي لملاحقة انتهاكات لمبدأ سيادة القانون في بولندا والمجر.



وإلى جانب مساعدات إعادة الإعمار المخطط لها في ظل إجراءات مواجهة كوورنا بقيمة تصل إلى 750 مليار يورو، تضررت الموازنة الأوروبية طويلة المدى أيضا من عرقلة المجر وبولندا لمواصلة الحزمة المالية للتكتل.



ويشار إلى أن الموازنة الأوروبية تشمل للسبعة أعوام القادمة أموالًا بقيمة تصل إلى 1.1 تريليون يورو وتمول مثلا مخصصات مالية للزراعة وبرامج البحث.



ويذكر أنه ليس واضحا حتى الآن الطريقة التي يتضح بها إزالة هذه العرقلة.