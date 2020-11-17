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فيديو.. أستاذ أوبئة: توافر لقاح كورونا في العالم العربي خلال الربع الأول لعام 2021

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 2:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 2:25 ص

قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن لقاح فيروس كورونا سيكون متوافرًا في العالم العربي خلال الربع الأول لعام 2021، مشيرًا إلى أن الجرعات سيتم منحها للفئة الأكثر عرضة للإصابة ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء أمس الاثنين، أن إعلان شركة «موديرنا» بلوغ نسبة فعالية لقاحها إلى 94.5% بداية مبشرة، لافتًا إلى أنه يتسم بالحفظ في درجة حرارة 20 تحت الصفر.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تستهدف إنتاج اللقاحات في آخر شهر ديسمبر، قائلًا إن توفير اللقاحات في العالم سيكون من خلال الشركات أو المبادرة الدولية للتوزيع العادل للقاحات «كوفاكس».

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