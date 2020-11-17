حسين زين يؤكد أهمية تضافر كافة الجهود للتصدي للتحديات من خلال الإعلام

أكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ونائب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، أهمية تضافر كافة الجهود والمساعي للتصدي لجميع التحديات من خلال الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام في حياة الشعوب، والعمل على التنسيق المتواصل والتعاون الوثيق بين أعضاء الاتحاد فى مواجهة جائحة كورونا للحد من الآثار والتبعات السلبية لانتشار الفيروس.

وقال زين -في كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال اجتماع اتحاد إذاعات الدول العربية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أنشطة الاتحاد وبرامجه والوقوف على ما تم إنجازه والعمل على تضافر الجهود والتنسيق المتواصل لتحقيق أهداف الاتحاد - إن "ما نمر به جميعاً يتطلب العمل على رفع مستوى الوعي والتصدي للأكاذيب والشائعات التي تُشكك في كافة الجهود المبذولة بشتى المجالات"، مشيراً إلى أهمية إتاحة المعلومات والتواصل المستمر مع وسائل الإعلام لشرح القرارات والسياسات الحكومية بوضوح وبطريقة استباقية تقطع المجال أمام انتشار الشائعات من الجهات المعادي.

وأكد زين، ضرورة المتابعة المستمرة من جميع لجان الاتحاد والتنسيق والتواصل بما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الاتحاد المرجوة حول مختلف الأنشطة والبرامج، كما أكد ضرورة تفعيل التعاون في إطار التبادل البرامجي والمعلوماتي، وتكثيف التعاون فى مجال التدريب الذي هو أساس أي عمل ناجح ومتميز.

وشهد الاجتماع موافقة الأعضاء على مد فترة رئاسة الاتحاد ولجانه المختلفه بنفس التشكيل السابق نظراً لما قاموا به من مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية أسهمت في إنجاز الكثير من الأعمال والأهداف.

كما وجه الاجتماع التحية والتقدير لما بذلته هيئات إعلام الدول الأعضاء من جهود كبيرة لمواجهة جائحة كورونا من خلال توعية المواطنين بكيفية الوقاية من المرض وتسليط الضوء على القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية.