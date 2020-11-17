 أمريكا تأمر بخفض المزيد من قواتها في العراق وأفغانستان - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

أمريكا تأمر بخفض المزيد من قواتها في العراق وأفغانستان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 9:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 9:47 م

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستخفض مستويات قواتها في العراق وأفغانستان إلى 2500 جندي في كل منهما بحلول 15يناير.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك