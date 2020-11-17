أمريكا تأمر بخفض المزيد من قواتها في العراق وأفغانستان

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قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستخفض مستويات قواتها في العراق وأفغانستان إلى 2500 جندي في كل منهما بحلول 15يناير.