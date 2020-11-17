أمريكا تأمر بخفض المزيد من قواتها في العراق وأفغانستان

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستخفض مستويات قواتها في العراق وأفغانستان إلى 2500 جندي في كل منهما بحلول 15يناير.