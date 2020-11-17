محافظ مطروح: مواطنين تبرعا بأرض لإقامة سكن لأطباء المستشفى المركزي

التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اثنين من أهالي الضبعة، تبرعا بقطعة أرض مساحتها ألف متر مربع؛ لإقامة سكن إداري لأطباء مستشفى الضبعة المركزي، للتيسير عليهم وتحقيق الاستقرار لهم، بما يعود على تحسين وانتظام الأداء وتقديم الخدمات الطبية للسكان، بالإضافة للمساهمة في تطوير وتجهيز الحدائق العامة بمدينة الضبعة، بالشكل الحضاري والجمالي اللائق بزوار وأهالى المدينة .

وعلى صعيد منفصل، قال فكري الصياد، مدير مشروع النقل الجماعي، إنه سيتم البدء غدا الثلاثاء في تشغيل خط جديد لأتوبيس مشروع النقل الجماعي بمنطقة علم الروم، وعمر دارة وأندليسية، بحيث يبدأ من الموقف ويمر بعلم الروم- أول ش عمر دارة- أبو عامر- مسجد أبو بكر الصديق- كرييم- أم المؤمنين- حي الزهور- مساكن الأندلسية، تيسيرًا على ساكني تلك المنطقة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالتيسيرا على المواطنين في وصول الخدمات إليهم، خاصة وسائل المواصلات، مع توجيه خطوط أتوبيسات، وفقًا للأولويات والكثافات السكانية الأكثر احتياجًا.