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لأول مرة منذ بداية كورونا.. الجزائر تسجل 1002 إصابة بفيروس كورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
هديل هلال:
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 6:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 6:51 م
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 68 ألفًا و591 في البلاد.

ونقلًا عن موقع «الإذاعة الجزائرية»، مساء الثلاثاء، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 18 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2183.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 611 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 45 ألفًا و699.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم، بسبب فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 55 مليون إصابة.

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