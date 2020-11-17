 محافظ بورسعيد يشكر رئيس الاقتصادية لقناة السويس لدعمه المشروعات الخدمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ بورسعيد يشكر رئيس الاقتصادية لقناة السويس لدعمه المشروعات الخدمية

محسن عشري:
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 8:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 8:34 م

قدم عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الشكر لمحمد يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، للمساهمة فى العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، وأهمها دعم أعمال تطوير محيط منفذ النصر الجمركى.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ للهيئة الاقتصادية، حيث كان في استقباله اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية.

وقال محافظ بورسعيد إن هناك تعاون دائم بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والمحافظة فى العديد من المجالات، وإننا نثمن جهود الهيئة فى دعم ومساندة المحافظة فى المشروعات الخدمية والتنموية والتى تهدف للارتقاء بحياة المواطنين.

ومن جانبه، أشاد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالتنمية التى تشهدها بورسعيد تحت راية اللواء عادل الغضبان، مؤكدا تقديم كافة الدعم فى المشروعات المقبلة.

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