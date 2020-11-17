أعرب المنتج والمؤلف محمد حفظي، عن سعادته بأن مسلسل «ما وراء الطبيعة» فتح بابًا أمام أعمال أخرى مماثلة لهذا النوع والحجم، مشيرًا إلى التكلفة كبيرة بالنسبة للحلقة الواحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «CBC»، مساء أمس الاثنين، أن منصة «نتفليكس» ساعدتهم في الإنتاج لأنها تمتلك المقدرة على ذلك، موضحًا أن المنصة بها 190 مليون مشترك.

وأشار إلى أن مسلسل «ما وراء الطبيعة» يفتح الباب أمام مسلسلات مصرية أخرى بنفس المستوى وأعلى، لافتًا إلى أنها تصل لجمهور أعلى في العالم العربي والعالم كله.

يذكر أن مسلسل ما وراء الطبيعة مستوحى من سلسلة الروايات التي تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، المسلسل من بطولة أحمد أمين، ورزان جمّال، وآية سماحة، رؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة، إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.