الجيش اليمني يعلن مقتل 20 عنصرا من الحوثيين شرقي البلاد

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة اليوم الثلاثاء مقتل 20 عنصرا من مسلحي الحوثيين في كمين بمديرية نهم، شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان صحفي:"إن رجال الجيش الوطني استدرجوا مجاميع من مليشيا الحوثي إلى إحدى الشعاب في جبهة نهم قبل أن يطبقوا عليها الحصار ويوقعوا تلك العناصر بين قتيل وجريح ومقبوض عليه".

وأوضح البيان أن الكمين أسفر عن مقتل أكثر من 20 عنصراً من المليشيا إلى جانب عدد من الجرحى، "فيما تمكن الجيش من أسر آخرين".

وأكد البيان، أن رجال الجيش استعادوا أيضاً عدد من الآليات القتالية والأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة كانت بحوزة المليشيات.

وأشار إلى أن المعارك لا تزال على أشدها على امتداد جبهات القتال بنهم.

وتشهد مديرية نهم، التي تشتهر بجبالها الوعرة، وتعد البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، معارك متفرقة بين الطرفين منذ أكثر من خمس سنوات، تخلف في العادة قتلى وجرحى من كلا الجانبين ، فضلا عن المدنيين.