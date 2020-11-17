اليونسكو تدرج تقنيات معمارية يابانية ضمن التراث غير المادي

أوصت لجنة استشارية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، بتسجيل الحرف المعمارية اليابانية التقليدية المستخدمة في الهياكل ذات الإطارات الخشبية في قائمة التراث الثقافي غير المادي، حسبما ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء.



وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أنه بناء على التوصية، من المتوقع أن تسرد اللجنة الحكومية الدولية التابعة لمنظمة اليونسكو المهارات التي تعود إلى قرون خلال اجتماع عبر الإنترنت من المقرر عقده في الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر.



وتغطي التوصية تقنيات في 17 مجالا أساسيا لإصلاح وترميم الأضرحة والمعابد والمنازل القديمة في اليابان، المصنوعة تقليديا من الخشب.



وقال وزير الثقافة كويتشي هاجيودا في بيان: "آمل أن تتخذ اللجنة الحكومية الدولية قرارا رسميا الشهر المقبل وفقا للتوصية".



وتعمل التقنيات على تعزيز مرونة المباني في مواجهة الزلازل والأعاصير على الرغم من استخدام المواد الطبيعية الهشة مثل الخشب والأعشاب والتربة.



وفي حالة التسجيل، سوف تكون المهارات هي القائمة الثانية والعشرون لليابان، حيث ستنضم إلى عناصر مثل فنون أداء الكابوكي ونوه.