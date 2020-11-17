تقرير: موزمبيق تخطط لبناء سد بقيمة 700 مليون دولار في زامبيزيا

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تسعى موزمبيق لبناء سد بقيمة 700 مليون دولار على نهر ليسونجو في مقاطعة زامبيزيا وسط البلاد، حسبما ذكرت نوتيسياس الحكومية في تقرير اليوم الثلاثاء نقلا عن وزير الأشغال العامة جواو ماتشاتين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن التقرير أفاد بأن الخزان الذي تبلغ سعته 658 مترا مكعبا سوف يروي الأراضي الزراعية ويزود سكان المناطق المجاورة بالمياه، فضلا عن توليد الكهرباء.

وسوف يساعد أيضا في السيطرة على الفيضانات في مقاطعة تعاني من الفيضانات سنويا تقريبا.

يشار إلى أن السد، الذي سيطلق عليه اسم بوجيما، هو جزء من برنامج "ساستينتا" التابع لحكومة موزمبيق لتعزيز الإنتاج الزراعي.

وتم الانتهاء من دراسة الأثر البيئي للسد في عام 2019.