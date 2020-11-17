السجن 7 أعوام لـ3 متهمين سرقوا سيارة محاسب بالإكراه في الإسكندرية

سألهم عن مدخل طريق الـ21 فاستقلوا السيارة معه وسرقوه تحت تهديد السلاح

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحي، اليوم الثلاثاء، كلا من: "ب.ج.ق"، 24 عامًا، نجار، و"ع.ص.غ"، 32 عامًا، نجار مسلح، و"ع.س.ج"، 29 عامًا، عامل؛ بالسجن المشدد 7 أعوام؛ لاتهامهم بسرقة "أ.ج.أ"، محاسب، وذلك الواقعة في القضية رقم 15640 لسنة 2019 جنايات ثانٍ العامرية.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية، حول بلاغا من المجني عليه؛ بقيام 3 أشخاص بسرقته، أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

كشفت التحقيقات، أنه حال سير المجني عليه، محل إقامته محافظة الجيزة، بسيارته في الطريق العام "ليلًا"، توقف وسأل المقضي بحقهم عن طريق الكيلو 21 فاستقلوا معه السيارة، بغرض إيصاله للطريق.

وأضافت التحقيقات أنه أثناء سيرهم معًا نزع المتهم الثالث مفاتيح السيارة، بينما الثاني فوضع غمامه على وجه المجني عليه، وأما الثالث فكان بحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش"، وتعدوا عليه جميعًا بالضرب، ثم دفعوه خارج السيارة في الطريق العام واستولوا عليها ولاذوا بالفرار.

وبتوجه المجني عليه لقسم الشرطة وإبلاغه عن الواقعة، تم تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت التحريات وتفريغ الكاميرات الموجودة في المنطقة إلى هوية المتهمين، وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

وبعرضهم على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: طارق جاد المتولي، وعبد الفتاح فريد الزارع، وسكرتير الجنايات، كريم الجنادي.