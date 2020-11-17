محافظ الوادي الجديد يتفقد مخبز الطوارئ المتنقل

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مخبز الطوارئ المتنقل النصف آلي بمدينة الخارجة، الذي وفرته المحافظة، ضمن 3 مخابز لتوفير الخبز للمواطنين بمراكز المحافظة، في حال حدوث أي طارئ ينتج عنه انقطاع للكهرباء خاصة لتغطية القري البعيدة.



وقال الزملوط، إنه تم تجربة حية لتشغيل المخبز لإنتاج الخبز، والذي تم تجهيزه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ليعمل بمولدات الطاقة الكهربائية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 رغيف/ ساعة.



وأضاف أنه سيتم تشغيل المخبز بشكل أسبوعي بالأحياء والقرى الأكثر فقرًا؛ لتوفير الخبز للمواطنين محدودي الدخل، وسيتم التنسيق مع وزارة التموين لتوفير حصة الدقيق لإنتاج الخبز بشكل كافي للوصول إلى المواطنين المستهدفين.