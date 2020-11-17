تقرير: روسيا تنظم رحلة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية العام المقبل

ذكر تقرير إخباري أن روسيا تخطط لتنظيم رحلة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية العام المقبل.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن تقرير لشركة "إنيرجيا" الروسية لصناعة الصواريخ وأجهزة الفضاء، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تنطلق الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية في 8 ديسمبر 2021.

وأشار تقرير الشركة الروسية إلى أنه "من المتوقع أن تستمر الإقامة في المحطة 12 يوما فقط".

وأكد التقرير على أن سيتم إرسال الرحلة على متن مركبة الفضاء سويوز "إم إس-20".

ولفت التقرير، إلى أن المركبة ستنقل سائحين إلى محطة الفضاء الدولية، دون ذكر أي تفاصيل.

كان مدير عام شركة "غلافكوسموس"، دميتري لوسكوتوف، أعلن مطلع سبتمبر الماضي، أن روسيا تقوم بعرض رحلات على سائحي الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في إطار برنامج موسع مع إقامة مطولة في محطة الفضاء الدولية تصل إلى شهر واحد، بحسب سبوتنيك.