«نيويورك تايمز»: مستشارو ترامب أقنعوه بالتراجع عن ضرب موقع نووى إيرانى

مستشار الأمن القومى الأمريكى يتعهد بانتقال سلس للسلطة.. وحملة ترامب ملزمة بدفع 8 ملايين دولار لإعادة فرز الأصوات فى ويسكونسن

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أمس الأول، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى تنتهى ولايته بعد شهرين ونصف، استطلع الأسبوع الماضى آراء عدد من مستشاريه وكبار المسئولين بشأن إمكانية «التحرك» فى غضون أسابيع ضد موقع نووى إيرانى، إلا أن مستشاريه أقنعوه بعدم المضى قدما فى تلك الخطوة.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها أن ترامب خلال اجتماع ترأسه فى المكتب البيضاوى، الخميس الماضى، سأل معاونيه وبينهم نائبه مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلى ما «إذا كانت لديه أى خيارات للتحرك ضد هذا الموقع النووى خلال الأسابيع المقبلة».

وأضافت الصحيفة أن هؤلاء المسئولين الكبار «أقنعوا الرئيس بعدم المضى قدما فى شن ضربة عسكرية» ضد طهران خوفا من أن تؤدى إلى نزاع واسع النطاق.

وأكدت الصحيفة أن ترامب طرح هذا السؤال على معاونيه غداة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أفاد بأن طهران تواصل تكديس اليورانيوم المخصب، مشيرة إلى أن الموقع النووى الذى كان ترامب يريد ضربه هو على الأرجح موقع نطنز.

من جهة أخرى، أفادت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية نقلا عن «مصادر دبلوماسية» بأن إدارة ترامب «تستعد لتصنيف جماعة الحوثيين فى اليمن «منظمة إرهابية» وذلك قبل مغادرة منصبه فى يناير المقبل.

وقال مصدر دبلوماسى إن الإدارة «تفكر فى هذا الأمر منذ فترة»، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو «يسعى إلى سلوك هذا المسار السريع».

وتأتى الخطط لـ«تصنيف» جماعة الحوثيين، بعد نحو عام من تصنيف إدارة ترامب الحرس الثورى الإيرانى «منظمة إرهابية أجنبية».

من جهة أخرى، تعهد مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى، روبرت أوبراين، أمس الأول، بانتقال سلس للسلطة إلى إدارة جديدة يقودها الرئيس المنتخب جو بايدن، مشارفا على الاعتراف بخسارة ترامب الذى يرفض الإقرار بهزيمته فى الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أوبراين فى مؤتمر عبر الفيديو لمنتدى الأمن العالمى «إذا تأكد فوز الثنائى بايدن وهاريس، ومن الواضح أن الأمور ذاهبة فى هذا الاتجاه حاليا، سيحصل انتقال احترافى للغاية فى مجلس الأمن القومى، لا شك فى ذلك».

من جهة أخرى، قالت لجنة انتخابات الرئاسة الأمريكية فى ولاية ويسكونسن إن إعادة فرز الأصوات على مستوى الولاية سيكلف نحو 7.9 مليون دولار، وهى الأموال التى سيتعين على حملة الرئيس دونالد ترامب دفعها مقدما إذا طلبت ذلك وفقا لقوانين الولاية.